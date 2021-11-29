Уралвагонзавод демонстрирует на EDEX-2021 перспективные для ближневосточных стран разработки

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) демонстрирует на выставке вооружений и военной техники Egypt Defence Expo 2021 (EDEX-2021) перспективные для ближневосточных стран разработки, а именно танк Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ, сообщает пресс-служба УВЗ.

Что касается танков семейства Т-90 и бронемашин на их базе, разработанных в Уральском КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех), то они относятся к той технике, которая не теряет свою эффективность в песчаных пустынях и горах. Испытания и реальные боевые действия показали, что машины производства тагильского предприятия уверенно преодолевают бездорожье, пески, бури и им не страшны экстремальные перепады температуры.

Боевая эффективность Т-90МС во многом превосходит предшественников, а модульность построения конструкции изделия обеспечивает наращивание характеристик при его дальнейших модернизациях.

Боевая машина поддержки танков БМПТ, созданная на базе Т-90, предназначается для разрешения конфликтов разной напряжённости: служит для поражения противотанковых средств и эффективного подавления живой силы противника.

На вооружении ряда ближневосточных государств стоят модификации Т-90. Для этих стран тема ремонта и модернизации данной военной техники актуальна.