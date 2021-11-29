В Екатеринбурге приставы вычислили должницу по фото в социальной сети

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали должницу и ее имущество по фотографии в социальной сети.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, к ним поступил исполнительный лист об обращении взыскания на заложенное имущество - автомобиль "Тойота Рав 4" в рамках иска на 570 тысяч рублей в пользу банка. Екатеринбурженка погашала кредит, но в какой-то момент перестала платить и скрылась от кредиторов. По месту регистрации должница не проживала, а местонахождение автомобиля тщательно скрывала.

В итоге найти машину и ее владелицу удалось по снимку в соцсети: женщина опубликовала фото, где ведет свою предпринимательскую деятельность. Судебный пристав увеличил кадр и на заднем плане на фасаде здания отчетливо увидел название улицы и номер дома. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место, где и обнаружили автомобиль.

В отношении имущества должницы был составлен акт описи и ареста, автомобиль передан на ответственное хранение банку. Если в ближайшее время автоледи не приступит к погашению задолженности, машину передадут на реализацию в Росимущество.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге приставы за долги арестовали автомобиль владельца восьми квартир.