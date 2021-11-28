29 Ноября 2021
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Экономика Санкт-Петербург
кризис, коронакризис, малый средний бизнес, магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Рестораторы вынуждены открывать новые точки в спальных районах Петербурга

Владельцы кафе и ресторанов вынужденно перебираются из центра Санкт-Петербурга на окраины города, чтобы хоть как-то сохранить бизнес. Рестораторы жалуются, что Смольный практически не поддерживает их. Предпринимателям предлагают взять не субсидии, а льготные займы. Но никто не спешит брать на себя дополнительные долговые обязательства в такое непростое время на фоне пандемии коронавируса.

Руководитель ресторанного направления «Бронка Групп» Галина Белоусова в беседе с «Деловым Петербургом» пояснила, что переезд заведений на окраину связан в том числе с переходом штата на удаленную работу. Из-за нехватки поддержки бизнес уезжает из центра, но и меняет меню — снижает цены и убирает все изыски, которые вряд ли будут пользоваться популярностью у посетителей.

Петербург может лишиться статуса лидера главной российской ресторанной премии Where to Eat, если все популярные заведения начнут работать только в спальных районах. Иностранным туристам просто некуда будет ходить. Бизнес просит губернатора Александра Беглова предоставить субсидии и налоговые каникулы, но он администрация Смольного не спешат это делать.

Теги: смольный, александр беглов, рестораторы, субсидии, налоговые льготы



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