28 Ноября 2021
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Экономика В России
Ольга Бузова (2020) | Фото: instagram.com/buzova86

Политики, футболисты, блогеры: кто, по мнению россиян, неоправданно много зарабатывает

Политики, а также футболисты, программисты и артисте оказались в списке самых переоцененных профессий по мнению россиян. Граждане считают, что перечисленные "специалисты" обладают неоправданно высоким уровнем дохода, таковы результаты открытого опроса сервиса SuperJob.

Депутатов и политиков считают самыми переоцененными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый одиннадцатый опрошенный (9%).

По 4% россиян назвали самыми переоцененными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Еще 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров. 2% опрошенных признались, что с недоумением следят за гонорарами блогеров.

Причем мужчины чаще говорили о неоправданно высоких заработках директоров и программистов, а женщины - о космических доходах блогеров.

Среди других переоцененных специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей и др. (16%).

И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоцененных специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.

Теги: профессии, доходы, россияне



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