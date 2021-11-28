Политики, футболисты, блогеры: кто, по мнению россиян, неоправданно много зарабатывает

Политики, а также футболисты, программисты и артисте оказались в списке самых переоцененных профессий по мнению россиян. Граждане считают, что перечисленные "специалисты" обладают неоправданно высоким уровнем дохода, таковы результаты открытого опроса сервиса SuperJob.

Депутатов и политиков считают самыми переоцененными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый одиннадцатый опрошенный (9%).

По 4% россиян назвали самыми переоцененными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Еще 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров. 2% опрошенных признались, что с недоумением следят за гонорарами блогеров.

Причем мужчины чаще говорили о неоправданно высоких заработках директоров и программистов, а женщины - о космических доходах блогеров.

Среди других переоцененных специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей и др. (16%).

И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоцененных специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.