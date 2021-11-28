28 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Челябинск, метель, снег, автомобиль, замело (2014) | Фото: instagram.com

На Средний Урал надвигается ураганный ветер

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение: 29 ноября, в понедельник, на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

"Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от  одиночно стоящих деревьев", - инструктируют в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Автомобилистам предложили соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Теги: средний урал, ураган, ветер, штормовое предупреждение



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