На Среднем Урале минимальная с начала месяца суточная заболеваемость COVID-19

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано 716 новых случаев коронавируса – это минимальное число с начала месяца. При этом смертность почти не снижается – за сутки не стало 32 человек с коронавирусом, это данные регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

На Екатеринбург приходится лишь седьмая часть всех новых случаев – за сутки выявлено 110 заболевших.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 177 850.

"Состояние 786 госпитализированных оценивается как тяжелое, 486 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 377 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 086. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщили в штабе.

Выписано 467 человек.