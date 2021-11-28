В Екатеринбурге прошел пикет противников QR-кодов – собралось несколько сотен человек

Несколько сотен екатеринбуржцев вышли днем в субботу, 28 ноября, на пикет против QR-кодов.

Организатором согласованной властями акции выступили активисты общественной организации "РодНадзор". Ранее они уже проводили аналогичное выступление, тогда в нем приняло участие три сотни человек.

Сегодня у КРК "Уралец" возле памятника воинам-спортсменам Урала собралось, по ощущениям участников, немного меньше людей, организаторы заявляли численность мероприятия до 100 человек.

Лозунг пикета - "За верховенство национального законодательства России — ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!". Граждане требуют отмены системы QR-кодов и вообще ограничений для непривитых от коронавируса людей. Они также протестуют против рассмотрения в Госдуме правительственных законопроектов, которые предполагают введение QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.

Противники QR-кодов скандировали "Нет цифровому рабству!", "Мы – не рабы!".

Примечательно, что на этот раз в толпе были замечены представители различных политических движений. Кто-то сообщил в чате организации, что видел активистов КПРФ, а кто-то наткнулся на извечных противников коммунистов – НОД-овцев. Также элемент провокации внес известный уральский журналист Иннокентий Шеремет, который пришел "посмотреть на участников пикета" – он считает, что противники ограничений отчасти виноваты в том, что ему недавно пришлось тяжело переболеть коронавирусом.