28 Ноября 2021
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Противники QR-кодов на пикете в Екатеринбурге. (2021) | Фото: РодНадзор

В Екатеринбурге прошел пикет противников QR-кодов – собралось несколько сотен человек

Несколько сотен екатеринбуржцев вышли днем в субботу, 28 ноября, на пикет против QR-кодов.

Организатором согласованной властями акции выступили активисты общественной организации "РодНадзор". Ранее они уже проводили аналогичное выступление, тогда в нем приняло участие три сотни человек.

Сегодня у КРК "Уралец" возле памятника воинам-спортсменам Урала собралось, по ощущениям участников, немного меньше людей, организаторы заявляли численность мероприятия до 100 человек.

Лозунг пикета - "За верховенство национального законодательства России — ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!". Граждане требуют отмены системы QR-кодов и вообще ограничений для непривитых от коронавируса людей. Они также протестуют против рассмотрения в Госдуме правительственных законопроектов, которые предполагают введение QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.

Пикет противников QR-кодов в Екатеринбурге.(2021)|Фото: Накануне.RU

Противники QR-кодов скандировали "Нет цифровому рабству!", "Мы – не рабы!".

Примечательно, что на этот раз в толпе были замечены представители различных политических движений. Кто-то сообщил в чате организации, что видел активистов КПРФ, а кто-то наткнулся на извечных противников коммунистов – НОД-овцев. Также элемент провокации внес известный уральский журналист Иннокентий Шеремет, который пришел "посмотреть на участников пикета" – он считает, что противники ограничений отчасти виноваты в том, что ему недавно пришлось тяжело переболеть коронавирусом.

Теги: екатеринбург, акция, пикет, qr-коды



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