В России зафиксирована минимальная за полтора месяца суточная заболеваемость COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 33 548 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 16 октября.

"За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 30 646 человек", - говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с коронавирусом.

Смертность при этом снижается гораздо более скромными темпами. За сутки от COVID-19 в стране скончались 1224 человека. "Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек", - сообщили в штабе.

Больше всего новых случаев заболевания по-прежнему регистрируется в Москве (3086), Санкт-Петербурге (2072) и Подмосковье (2046). Самарская область близка к тысяче заболевших в сутки (974), еще в 15 регионах фиксируется больше 500 случаев в сутки.