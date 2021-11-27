27 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

В МЧС опровергли информацию о площади пожара на заводе в Дзержинске в 900 "квадратов"

Возгорание на оборонном заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске произошло на площади 55 кв. м, уточнили в региональном главке МЧС.

Ранее называвшаяся цифра в 900 кв. м - это площадь здания, где произошел пожар. После ликвидации открытого горения площадь была скорректирована, передает "Интерфакс".

Ранее сегодня сообщалось о пожаре и взрывах на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске. Пострадали двое рабочих. пресс-службе администрации города заявили, что угрозы для жителей нет.

На место ЧП вылетел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Ростехнадзор сформирует комиссию по расследованию причин инцидента на заводе.

Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов.

Теги: дзержинск, завод, взрывы



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