Уволенный мэр Прокопьевска: Никакого банкета в день трагедии на шахте не было

Отправленный в отставку мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко назвал фейком видео, на котором он якобы отмечает вступление в должность в день аварии на шахте "Листвяжная".

Он заявил, что "никакого банкета не было", так же, как торжественных мероприятий по поводу его инаугурации, пишут "Известия".

По словам Старченко, на видео, которое распространилось в Сети, его нет. Он добавил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с главой региона. Бывший мэр добавил, что не знает человека, который заснял праздничное мероприятие.

Напомним, после появления видео губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку Старченко. Должность главы города он занял по решению Совета депутатов 13 ноября. Официально на пост заступил 25 числа — в тот же день произошел пожар на шахте, в Кузбассе объявили трехдневный траур. Таким образом, что в официальном статусе новый мэр не проработал и суток.