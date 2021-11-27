Взрывы произошли на заводе боеприпасов в Дзержинске, есть пострадавшие

Пожар произошел на заводе имени Я. М. Свердлова в нижегородском Дзержинске. Сообщается о взрывах.

Пострадали минимум двое рабочих, передает "Интерфакс".

В пресс-службе администрации города сообщили, что угрозы нет.

Завод производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии. В МЧС не исключили, что на территории есть взрывчатые вещества, пишет ТАСС. На место выехали пожарные.

В 2019 году на другом предприятии Дзержинска произошло крупное ЧП. На АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех") в результате сильных взрывов пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий в городе. В апреле того же года на "Кристалле" в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания.