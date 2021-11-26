26 Ноября 2021
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Общество В России
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

"Нулевое" чтение": в закон о QR-кодах призвали внести множество поправок

Общественная палата России сегодня провела так называемое "нулевое" чтение скандальных правительственных законопроектов, предлагающих введение системы QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева сообщила, что все предложения и поправки будут направлены в Госдуму, которая, предположительно, проведет первое чтение законопроектов 16 декабря – при условии, что поступят положительные заключения.

Заключение ОП РФ, вероятно, будет положительным, хотя и с большим количеством рекомендуемых поправок.

Одна из самых весомых поправок, предложенных многими выступавшими, касается включения в перечень разрешительных документов анализа на антитела. Пока законопроекты не предполагают выдачу QR-кода всем, имеющим высокий уровень антител, между тем, это могло бы облегчить жизнь вакцинированным иностранными препаратами, бессимптомно переболевшим и т.д. Некоторые общественники предлагают делать анализы бесплатно. Также все инициаторы поправки предлагают определить на уровне Минздрава уровень антител, который будет считаться достаточным для получения QR-кода.

Другое предложение – ввести исключения для перелетов, поездок в поездах и для посещения общественных мест, когда гражданин может предъявить ПЦР-тест (сейчас в законопроекте такого тоже не предусмотрено). Это касается, например, случаев смерти или болезни гражданина или его родственников и т.д. Прозвучало и предложение сделать для таких граждан ПЦР-тестирование в аэропортах и на вокзалах бесплатным, поскольку для многих из них (например, сопровождающие инвалида лица) могут быть сильно ограничены в средствах, а ПЦР-тест не дешев.

С транспортом связано еще одно предложение: нужно отменить требование QR-кода при покупке билетов. Представители отрасли отмечают, что это скажется и на перевозчиках, и на продавцах билетов, и на пассажирах. Например, пассажир может приобрести билет за три-шесть месяцев – за это время он успеет не только привиться, но и даже ревакцинироваться, а QR-код предъявить при посадке.

салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии(2019)|Фото:Накануне.RU

Наконец, неоднозначно было встречено предложение объявить амнистию тем, кто купил справки. Одни общественники считают, что их нужно простить и даже дать определенную отсрочку, чтобы они успели вакцинироваться по-настоящему. Другие настаивают на наказании, потому что это подделка документов, что является уголовным преступлением.

Наибольшую солидарность вызвало предложение сформировать широкий, пополняемый и оперативно изменяемый, с разъяснениями профильных специалистов реестр заболеваний и состояний, дающих медотвод. К этому реестру создать единую форму медотвода, которая также будет дублироваться QR-кодом.

Был также ряд общественников, которые выступили за снятие законопроектов с рассмотрения в Госдуме. Например, за это выступила глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Ситуация взрывоопасная, она может дестабилизировать ситуацию в стране и вывести людей на улицу. Чиновники перестали людей слышать, к протесту подталкивают людей, которые не склонны к протестной деятельности, не сторонники Навального. Это традиционное, консервативное большинство, которое верит в нашу Родину, рожает детей. Сейчас их называют антиваксерами, хейтят, обижают", - заявила Мизулина. Она добавила, что власти провалили информационную кампанию по вакцинации, а люди в информационном вакууме вынуждены домысливать и фантазировать. Также она видит опасность в создании баз данных, которые подвержены утечкам. "Сейчас базы часто утекают и продаются. За последние годы никто не был серьезно привлечен за это к ответственности", - отмечает общественница.

Также противники законопроекта говорили о "сегрегации" населения и нарушении множества статей Конституции.

Все профессиональные медики, выступившие на слушаниях, высказались за введение QR-кодов, многие призывали к обязательной вакцинации. Некоторые врачи выходили на связь из "красных зон" и отмечали, что отсутствие информации действительно вызывает у людей сомнения. Также представители здравоохранения отмечали, что летальные случаи среди вакцинированных есть, но они очень редки, как и попадание таких граждан в реанимацию. Врач из саранской больницы рассказала: "Может среди пациентов и есть такие, кто был против прививок до попадания в больницу. Но ни один не сказал об этом – все непривитые говорят, что просто не успели вакцинироваться".  

Теги: общественная палата, qr-код, ограничения, законопроект



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