Депутаты Тюменской облдумы поддержали федеральный закон о QR-кодах

Депутаты Тюменской облдумы на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативу поддержали 38 депутатов, четверо проголосовали "против", не стали голосовать три человека.

Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.