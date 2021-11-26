26 Ноября 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2021) | Фото: Гринвич

Депутаты Тюменской облдумы поддержали федеральный закон о QR-кодах

Депутаты Тюменской облдумы на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативу поддержали 38 депутатов, четверо проголосовали "против", не стали голосовать три человека.

Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Теги: QR-код, оперштаб, коронавирус, общественные места



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