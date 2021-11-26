26 Ноября 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года автоматически

Срок действия сертификатов о статусе переболевшего коронавирусом будет автоматически продлен до одного года с момента выздоровления. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, это коснется только тех, кто болел COVID- 19 в течение последнего года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что есть возможность сделать срок действия QR-кодов год, тогда как сейчас он составляет полгода. Тем не менее, заявила она, остается в силе рекомендация по ревакцинации через полгода после болезни или первой прививки.

Теги: сертификаты, переболевшие, коронавирус



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