26 Ноября 2021
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Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Мурашко: Вакцину для подростков введут в оборот через три недели

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что новая вакцина против коронавируса, предназначенная для подростков, будет доступна примерно через три недели.

24 ноября на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. Сообщалось, что в гражданский оборот детская вакцина должна поступить уже в декабре этого года.

Новый препарат "Гам-КОВИД-Вак М" создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и "Спутник V".

В июле на базе двух детских столичных больниц начали первую и вторую фазы клинисследования вакцины. Количество подопытных - 100 человек. Сообщалось, что исследование будет длиться год. Третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 "Спутник М" для подростков стартовала в Москве 11 ноября.

Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины уже обнародованы: они показали формирование антител к COVID-19 у 100% добровольцев на 42-й день после введения препарата. Клеточный иммунитет после вакцинации сформировался у 93,2% добровольцев.

Теги: спутник м, подростки, вакцина



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