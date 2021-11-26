Свердловский министр образования Биктуганов вошел в состав коллегии Минпросвещения РФ

Министр образования и молодежной политики Среднего Урала Юрий Биктуганов повторно включен в состав коллегии Минпросвещения РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В состав коллегии включены эксперты лишь из пяти регионов России. Помимо главы минобразования Свердловской области Юрия Биктуганова в неё также вошли губернатор Кировской области, зампред правительства Московской области, заместитель губернатора Тюменской области и учитель общеобразовательной школы города Грозный", - рассказали в департаменте.

Напомним, что коллегия, как постоянно действующий совещательный орган, создан для выработки согласованных решений, способных решить глобальные задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Коллегия также работает над реализацией проект "Образование" и утверждает новые концепции преподавания учебных предметов в российских школах.

Ее главой является министр просвещения Сергей Кравцов. В состав также включены президент Российской академии образования Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной думы, Совета Федерации.