26 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
милиция рация фуражка (2008) | Фото: www.ogoniok.com

Свердловский облсуд дал 4 года бывшему полицейскому за кражу 1,5 млн рублей из бюджета

Свердловский областной суд признал виновным бывшего руководителя подразделения Управления на транспорте МВД России по УрФО и его пособника в краже 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Центральном МСУ на транспорте СК России, подсудимый с 2002 по 2016 год, занимая различные руководящие должности, связанные с оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел, использовал свое служебное положение. За этот период он украл более 1,5 млн рублей, в чем ему помог бывший сотрудник, подписывавший документы, на основании которых и выделялись деньги.

"Следователями по уголовному делу выполнен достаточный объем следственных действий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен ряд экспертиз и другое. С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", - сообщили в пресс-службе.

Суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в государственных органах, кроме этого, он лишен специального звания - полковник полиции. Пособнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: полицейский, суд, подельник, кража



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