"Аэрофлот" готов внедрять на своих рейсах QR-коды

Национальный перевозчик России "Аэрофлот" готовится внедрить на своих рейсах QR-коды.

"Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров", - цитирует РИА Новости гендиректора группы "Аэрофлот" Михаила Полубояринова.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о внедрении системы QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах. Ожидается, что в первом чтении парламент рассмотрит документы в середине декабря.