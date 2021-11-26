Составлен портрет среднестатистического российского должника

Коллекторы описали среднестатистического российского заемщика и должника. Как оказалось, описание того и другого практически совпадает. Это человек 30-35 лет, состоящий в браке, имеющий доход в 30-60 тыс. руб. Чем крупнее населенный пункт, где живет заемщик, тем выше его доход.

"Портрет должника сейчас как никогда близок к портрету среднестатистического заемщика. Это мужчина и женщина в возрасте 30-35 лет, как правило, находящиеся в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30-60 тысяч рублей, хотя в крупных городах показатель в среднем в 2-3 раза выше", - цитирует РИА Новости президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева.

Названы также профессии, представители которых чаще всего накапливают долги: это водители, продавцы и официанты – около 20% от всех должников.