Пропавшую студентку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске

17-летняя студентка из Нижнего Тагила, пропавшая 19 ноября, нашлась в Челябинске живой и здоровой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское", добавив, что девушка сама связалась с родными.

Напомним, что уроженка Кушвы, студентка педагогического института Мария, ушла от своей знакомой с адреса Первомайская, 27 в Нижнем Тагиле. В тот же день девушка уехала в Екатеринбург со своим знакомым, не предупредив о планах родных.

"Несовершеннолетняя Мария Иванова, которая 19 ноября 2021 года ушла от своей знакомой с адреса Первомайская, 27, найдена. Девушка сама вышла на связь с близкими. Для объяснений и выяснения всех обстоятельств, девушку привезли в отдел полиции №16. В беседе с сотрудниками полиции несовершеннолетняя пояснила, что уехала из Нижнего Тагила со своими знакомыми в Екатеринбург, а затем в Челябинск, где и находилась все это время. Одумавшись, девушка вышла на связь с родителями", - рассказали в МУ МВД.

В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.