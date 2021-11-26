Пропавшую студентку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске

26 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Розыск несовершеннолетней (2021) | Фото: МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

Пропавшую студентку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске

17-летняя студентка из Нижнего Тагила, пропавшая 19 ноября, нашлась в Челябинске живой и здоровой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское", добавив, что девушка сама связалась с родными.

Напомним, что уроженка Кушвы, студентка педагогического института Мария, ушла от своей знакомой с адреса Первомайская, 27 в Нижнем Тагиле. В тот же день девушка уехала в Екатеринбург со своим знакомым, не предупредив о планах родных.

"Несовершеннолетняя Мария Иванова, которая 19 ноября 2021 года ушла от своей знакомой с адреса Первомайская, 27, найдена. Девушка сама вышла на связь с близкими. Для объяснений и выяснения всех обстоятельств, девушку привезли в отдел полиции №16. В беседе с сотрудниками полиции несовершеннолетняя пояснила, что уехала из Нижнего Тагила со своими знакомыми в Екатеринбург, а затем в Челябинск, где и находилась все это время. Одумавшись, девушка вышла на связь с родителями", - рассказали в МУ МВД.

В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

Теги: Нижний Тагил, Челябинск, студентка, поиск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2492

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети