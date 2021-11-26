На Среднем Урале мать-одиночку отправили в колонию за издевательства над младенцем

На Среднем Урале жительница Талицы отправится в колонию за истязания своего полугодовалого ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, осенью и зимой 2020 года мать-одиночка из неприязненных отношений, вызванных нежелательной беременностью, наносила побои и всячески издевалась над своим сыном, рожденным в июле того же года. Как показало расследование, женщина неоднократно наносила удары руками по лицу младенца.

Кроме этого, она бросала сына с высоты собственного роста на диван и детскую кровать, от чего тот ударялся головой об ограждение кровати. От побоев и насильственных действий ребенок испытывал физические и психические страдания.

Талицкий районный суд вынес матери свой приговор: 4,5 года лишения свободы. Отбывать срок ей придется в колонии общего режима.