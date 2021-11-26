Указ о QR-кодах ограничил тагильчанку в оформлении детского пособия

Из-за введения QR-кодов в Свердловской области, жительница Нижнего Тагила столкнулась с препятствиями в оформлении детского пособия. Без заветного кода девушку даже не пустили в офис, посоветовав оставить весь пакет документов на входной группе в самодельной коробке из-под бумаги "Снегурочка".

Инцидент произошел в офисе соцзащиты на Карла Маркса, пишет автор публикации и героиня истории на странице сообщества "Тагил За Перемены". По ее словам, входная группа - "проходной двор", который никем не контролируется. Таким образом, считает тагильчанка, любой при желании сможет открыть пакет документов и получить свободный доступ к персональным данным всей семьи. Но еще больше девушка боится того, что документы и вовсе не дойдут до рук специалиста.

"Вот это реальная забота нашего губернатора о благополучии уральских семей. Прям душевно и с душою наш всеялюбимый Евгений Владимирович подписывал свой шедевральный Указ по ограничению наших прав. Может быть, Евгений Владимирович считает, что в торговом центре или кинотеатре заразы больше, чем в душной маршрутке, да и без кино моя семья проживет. Но я не могу видеть никакого конструктива в решении не пускать граждан в органы власти, особенно если речь идет о гарантированной социальной государственной помощи. Простите, но это уже перебор", - рассуждает автор публикации.

Свердловчанка считает, что подобные ограничения могут привести к острому недовольству граждан, из-за чего последние прибегнут к покупке QR-кодов. А после этого "очередной депутат предложит таких расстреливать".

Напомним, что в Свердловской области рассматривается вероятность введения пропускной системы с кодами в общественном транспорте. Накануне.RU решило порассуждать с экспертами, к каким проблемам это может привести и чего следует ожидать после введения QR-кодов в городском транспорте.