Указ о QR-кодах ограничил тагильчанку в оформлении детского пособия

26 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

Указ о QR-кодах ограничил тагильчанку в оформлении детского пособия

Из-за введения QR-кодов в Свердловской области, жительница Нижнего Тагила столкнулась с препятствиями в оформлении детского пособия. Без заветного кода девушку даже не пустили в офис, посоветовав оставить весь пакет документов на входной группе в самодельной коробке из-под бумаги "Снегурочка".

Инцидент произошел в офисе соцзащиты на Карла Маркса, пишет автор публикации и героиня истории на странице сообщества "Тагил За Перемены". По ее словам, входная группа - "проходной двор", который никем не контролируется. Таким образом, считает тагильчанка, любой при желании сможет открыть пакет документов и получить свободный доступ к персональным данным всей семьи. Но еще больше девушка боится того, что документы и вовсе не дойдут до рук специалиста.

"Вот это реальная забота нашего губернатора о благополучии уральских семей. Прям душевно и с душою наш всеялюбимый Евгений Владимирович подписывал свой шедевральный Указ по ограничению наших прав. Может быть, Евгений Владимирович считает, что в торговом центре или кинотеатре заразы больше, чем в душной маршрутке, да и без кино моя семья проживет. Но я не могу видеть никакого конструктива в решении не пускать граждан в органы власти, особенно если речь идет о гарантированной социальной государственной помощи. Простите, но это уже перебор", - рассуждает автор публикации.

Свердловчанка считает, что подобные ограничения могут привести к острому недовольству граждан, из-за чего последние прибегнут к покупке QR-кодов. А после этого "очередной депутат предложит таких расстреливать".

Напомним, что в Свердловской области рассматривается вероятность введения пропускной системы с кодами в общественном транспорте. Накануне.RU решило порассуждать с экспертами, к каким проблемам это может привести и чего следует ожидать после введения QR-кодов в городском транспорте.

Теги: Нижний, Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2472

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети