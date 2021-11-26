Российским миллиардерам могут разрешить хранить "кошельки" в отечественных офшорах

Российские миллиардеры могут получить возможность наравне с иностранными гражданами хранить свои личные капиталы в российских офшорных зонах – специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке.

Поправки к закону "О международных компания и международных фондах" уже готовы, их разработало Министерство экономического развития России, пишут "Ведомости".

Сейчас переводить в специальные районы свои фонды и трасты могут только иностранцы, поправки дают возможность перевести свои "кошельки" в эти зоны и для россиян, а также лиц с двойным гражданством.

В "кошелек" можно "положить" иностранную недвижимость, паи в иностранных юрлицах, ценные бумаги, средства в иностранных банках. Проект только для миллиардеров: стоимость активов в личном фонде не должна быть меньше 5 млрд руб.