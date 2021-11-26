26 Ноября 2021
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Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

При сносе аэровокзала "Уктус" упал экскаватор

При сносе здания аэровокзала "Уктус" перевернулся один из экскаваторов. Момент падения был запечатлен благодаря прямой трансляции с места событий, которую организовало общественное движение "Мирные Жители". Из-за этого работы были временно приостановлены, однако сейчас снова идут полным ходом.

Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"Снос аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге(2021)|Фото: youtube-канал "Мирные жители"

Напомним, что демонтажные работы, уже по "доброй традиции" в Екатеринбурге, стартовали ночью. К утру от здания остались одни руины. В комментариях к трансляции многие не скрывают своего разочарования.

"Цинизм высшей меры", "Варвары", "Душераздирающее зрелище", - пишут уральцы.

Также стоит отметить, что согласно всем формальным процедурам, снос здания должен был осуществиться не раньше первых чисел декабря. После завершения поиска подрядчика, осуществляющего снос, должно пройти минимум 10 дней для подписания договора. Более того, как ранее заявляли в пресс-службе мэрии, подрядчику необходимо за семь дней уведомить администрацию о планируемых работах. Еще неделю после этого в мэрии рассматривают обращение.

Напомним, что завершился конкурс на поиск подрядчика 15 ноября - ООО СМП "Горремстрой". Следовательно, снос должен был начаться не раньше 7-8 декабря.

Теги: Уктус, аэровокзал, снос, экскаватор



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