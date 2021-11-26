26 Ноября 2021
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Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

"Трансмашхолдинг" поставит ЦППК 95 электричек

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) одержал победу в конкурсе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на закупку и обслуживание 95 электропоездов.

Контракт оценивается в 392 млрд руб. Первый лот стоимостью 103,2 млрд руб. предполагает поставку 25 электричек в двухдверном исполнении. В эту сумму включено сервисное обслуживание на 66,4 млрд руб.

Второй лот предполагает поставку 70 электропоездов в трехдверном исполнении на 292 млрд руб., включая сервис на 186,3 млрд.

Данная попытка провести тендер ЦППК — вторая. Первый единый тендер на закупку 95 электропоездов был объявлен в конце сентября. Согласно тендерной документации, электрички в 11-вагонной компоновке будут курсировать по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД), которые еще не введены в эксплуатацию.

Сегодня на МЦД используются электропоезда "Ласточка", "Иволга", ЭП2Т и ЭП2Д, пишут "Ведомости".

Напомним, рядом с Ленинградским вокзалом в Москве построят еще один. Как сообщил глава города Сергей Собянин, он будет предназначен для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.



Теги: Трансмашхолдинг, электричка, ЦППК



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