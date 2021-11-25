25 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
ЧТЗ-Уралтрак, Челябинский тракторный завод, (2019) | Фото: Накануне.RU

Работники ЧТЗ просят челябинского губернатора спасти завод

Работники Челябинского тракторного завода ("ЧТЗ-Уралтрак", входит в концерн "Уралвагонзавод") обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой спасти предприятие и сохранить трудовой коллектив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерация профсоюзов Челябинской области.

По словам авторов обращения, руководство предприятия ведет губительную кадровую политику. В результате уходят квалифицированные специалисты и падает уровень производства. Ужасная ситуация сложилась с обеспечением сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Работникам приходится работать либо в изношенной спецодежде, либо покупать ее за свой счет.

"С 2019 года финансирование закупок спецодежды составляет не более 40% от установленной нормы. Подобной ситуации не было за всю новейшую историю завода, что красноречиво говорит об отношении сегодняшнего руководства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" к вопросам обеспечения безопасного труда работников. Особенно тяжелое положение сложилось с обеспечением рабочей обувью и СИЗ сварщиков", - говорится в обращении профкома ЧТЗ.

Профсоюзный комитет неоднократно обращался к руководству предприятия, призывая их соблюдать трудовое законодательство. Однако ситуация не изменилась.

Работники считают, что действия руководителей завода формируют условия для социального напряжения и развала предприятия.

Напомним, в октябре в здании заводоуправления "ЧТЗ-Уралтрак" входит в концерн "Уралвагонзавод") была отключена подача тепловой энергии из-за долга в размере более 2 млн рублей. Кроме того, завод задолжал за электроэнергию 272, 4 млн руб. Поставщик электроэнергии намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве завода в целях погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

В ноябре стало известно, что на "ЧТЗ-Уралтрак" в январе – феврале планируется сократить 163 сотрудника. Сейчас на предприятии работают 4 тыс. 536 человек.



Теги: ЧТЗ-Уралтрак, работа, рабочие, Алексей Текслер,



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