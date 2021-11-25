25 Ноября 2021
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отравление спиртом, метанол, уголовное дело (2021) | Фото: В.Н. Горелых

Полицейские изъяли 16 тысяч литров метилового спирта в Перми

Пермские полицейские изъяли 16 тысяч литров метилового спирта и две тысячи канистр незаконно произведенной стеклоомывающей жидкости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Производство вела официально зарегистрированная компания, основной вид деятельности которой - изготовление и продажа автохимии. Название компании силовики не раскрывают, однако уточняется, что незаконная жидкость хранилась в Перми, в ангаре на ул. Промышленная.

"Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли деятельность по производству и розливу стеклоомывающей жидкости, в состав которой входил метанол", - говорится в сообщении.

Директор и сотрудники компании заявили, что им не было известно о запрете на использование метилового спирта для бытовых целей. В связи с этим предприятие уже не первый год торговало стеклоомывающей жидкостью, имеющей в своем составе ядовитое вещество. Установлено, что готовая продукция поставлялась в города и села Прикамья, а также в Республику Татарстан.

"В ходе обысков сотрудники полиции и регионального управления ФСБ России изъяли более 16 тысяч литров метилового спирта, а также порядка двух тысяч канистр готовой к продаже жидкости. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейскими будут проведены мероприятия по изъятию незаконно произведенной продукции из торговых предприятий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в ряде регионов произошли случаи отравления людей метиловым спиртом со смертельным исходом.



Теги: метиловый спирт, полиция



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