В Новосибирской области призвали расширить газификацию региона

Сессия Законодательного собрания Новосибирской области единогласно приняла Обращение к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку о газификации Новосибирской области.

В данном обращении новосибирские парламентарии отметили важность и эффективность принятого Правительством РФ постановления № 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры!, что позволяет поддержать инвестиционную активность регионов и снизить их долговую нагрузку.В перечне новых инвестиционных проектов с использованием предложенного механизма, заявленном Новосибирской областью, указаны тридцать проектов с привлечением частных инвестиций на сумму более 160 000 млн руб., бюджетные инвестиции в инфраструктуру составят порядка 11 200 млн руб.

"Вместе с тем, без решения важнейшей стратегической задачи – задачи газификации регионов, реализация этих, вне всякого сомнения, социально и экономически значимых, но точечных проектов, не сможет обеспечить последовательного и масштабного роста экономики, ускоренного и пропорционального развития территорий в российских регионах. Стартовавшая в 2021 году программа "социальной газификации" имеет огромное социальное значение, но активно применяется только на тех территориях, где есть действующий газопровод, и не может решить проблему газификации регионов комплексно", - упоминается в обращении.

Сейчас территории Новосибирской области только 17 из 30 муниципальных районов газифицировано природным газом. Основной объем газифицированных домовладений приходится на городские округа. По состоянию на 1 ноября 2021 года уровень газификации жилищного фонда Новосибирской области составляет 35,4%, что заметно ниже среднего уровня по стране (71,4%).

Замедленное развитие инфраструктуры, недостаточный рост экономики и инвестиционной активности, обусловленные во многом отсутствием газификации, являются одним из ключевых факторов миграционной убыли и сокращения населения в отдаленных территориях и муниципальных образованиях Новосибирской области.

Для достижения задач, поставленных по газификации президентом РФ Владимиром Путиным, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области считают важным наряду со стартовавшей в этом году программой "социальной газификации" обеспечить масштабную газификацию региона, предусмотрев дополнительные возможности федерального бюджета.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив пояснил, что идея обращения появилась в тот момент, когда в СМИ прозвучала информация о том, что Санкт-Петербургу разрешили в счет инфраструктурных проектов сделать дорожную развязку.

"Считаю, что мы даже немного опоздали по времени, нам надо было раньше обратиться. Сегодня принимаем обращение по газификации области, и хотелось бы получить эти деньги не для подводки инфраструктуры для строителей, а положить трубу высокого давления между нашими районами. В XXI веке топить печки в районах, так кто там жить-то будет? Мы просто обязаны находить пути решения этого вопроса. Пока неизвестно, какое будет решение, но мы просим. Все согласятся, что лучше провести газ между Ордынкой, Краснозеркой и Карасуком, чем подвести инфраструктуру для строительной площадки. За газом потянется бизнес и рабочие места новые будут, и люди жить там захотят. Это логичные вещи, поэтому я уверен, что нам нужно этого добиваться", – подчеркнул Андрей Шимкив.

В постановлении сессии новосибирские депутаты предложили членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы от Новосибирской области поддержать их обращение.