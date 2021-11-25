Участники КРТ смогут выбрать одну из нескольких равноценных квартир, представленных застройщиком

Жители Свердловской области, решившие участвовать в комплексном развитии территории (КРТ), могут не искать новую квартиру самостоятельно, а выбрать одну из тех, которые подберет застройщик. Эти и иные права собственников жилья, попавшего в зону КРТ, уже утверждены в нормативной базе для внедрения механизмов в программу, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Речь идет о помещении, в котором жилая площадь и количество комнат будут не меньше, чем в освобождаемой квартире. Причем квартира должна соответствовать установленным стандартам и находиться в многоквартирном доме в том же населенном пункте, что и расселяемое жилье. Застройщик подбирает не менее трех вариантов квартир для собственника расселяемого жилья, попавшего в границы КРТ", - пояснили в департаменте.

Помимо этого, принятый порядок позволит собственнику выбрать между равнозначным жильем или равноценным возмещением. Для этого участнику КРТ необходимо обратиться с заявлением к самому застройщику. Интересная ситуация и с гражданами, стоящими в очереди на улучшение жилищных условий. Им может быть предоставлено жилье с большей площадью вне очереди, в том числе и в найм. В собственность или по договору соцнайма квартиру также могут получить и владельцы комнат в коммунальных квартирах.

Порядок также определяет перечень документов и действий, которые необходимо подготовить и предпринять самому застройщику. В частности, указаны сроки направления уведомлений собственникам, сроки подбора квартир для расселения, сроки выплаты возмещений, графики выполнения тех или иных действий, условия завершения проекта и другие.

Напомним, что недавно администрация Екатеринбурга определила третий участок для возможной реализации проектов комплексного развития территории. Речь идет об участке площадью более 38 тысяч квадратных метров, расположенном в районе улиц Краснофлотцев - Донской - Корепина - Шефской. Также в начале недели стало известно, что свердловчане, желающие принять участие в проекте КРТ, смогут приобрести квартиру с большей площадью и большим количеством комнат. В этом им могут помочь субсидии и социальные выплаты.