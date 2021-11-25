ТМК стала лауреатом национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021"

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала лауреатом Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021". Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в ТМК, победил в номинации "Эффективный экоменеджмент", а сама компания получила специальный диплом за эффективное продвижение экологических технологий, сообщает пресс-служба ТМК.

Соискателями премии выступили 89 предприятий из 52 регионов России, которые активно внедряют современные решения по обеспечению экологической безопасности производств. ВТЗ представил на конкурс проект "Внедрение принципов ESG в системе экоменеджмента предприятия".

В проекте отражен опыт применения на ВТЗ ключевых подходов в области ESG в системе экологического менеджмента. Он включает строительство современного административно-лабораторного комплекса ECO HOUSE ТМК, реализацию эколого-просветительского проекта ECOLAB с целью формирования экологической культуры жителей региона, организацию заводского Общественного экологического совета, куда входят экологи и сотрудники ВТЗ, участие в создании базовой кафедры по промышленной экологии в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) и другие мероприятия.

"Инвестиционная деятельность ТМК в обязательном порядке учитывает экологическую составляющую — мы внедряем на производстве наилучшие доступные технологии, более эффективные с экологической точки зрения. Последовательно снижаем углеродный след, повышаем долю оборотного водоснабжения, совершенствуем систему работы с отходами. Усилия, которые мы изначально предпринимали исключительно по собственной инициативе, сегодня становятся обязательными для всех. На этом фоне ТМК ставит перед собой новые амбициозные цели по охране окружающей среды. Высокая оценка экспертов "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" придаст дополнительный импульс этой работе", — сказал первый заместитель генерального директора ТМК по операционной деятельности и развитию Сергей Чикалов.

"Коллектив ВТЗ системно и ответственно относится к вопросам экологической безопасности, внедрению в производственные процессы «зеленых» решений. Победа в номинации говорит о том, что мы на правильном пути. Хотел бы подчеркнуть, что уровень представленных на премию проектов очень высок, и мы уверены, что вместе с нашими коллегами из других отраслей выстраиваем эффективную стратегию ответственного природопользования", — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Национальная премия в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения наилучших доступных технологий в сфере экологии и природопользования в 22 номинациях.