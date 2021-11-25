В Татарстане смягчили требования для проезда в общественном транспорте

В Татарстане смягчили ограничения для проезда в общественном транспорте.

По сообщению пресс-службы президента республики, с 26 ноября будет разрешен проезд имеющим медицинские противопоказания к вакцинированию против COVID-19; прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной (срок действия QR-кодов - 24 дня со дня такой вакцинации), а также вакцинированным военнослужащим.

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды на общественном городском транспорте. В первый день нововведения это обернулось задержками движения, очередями, множеством конфликтов, нападениями на кондукторов. В первые часы проверок из транспорта высадили около 800 человек без справок.

Пассажиропоток в транспорте в Татарстане после введения QR-кодов снизился на 20-30%. Ранее казанские транспортники предупредили пассажиров о возможных штрафах за простой транспорта, если граждане будут тормозить его работу отказом предъявлять QR-код и покидать салон.