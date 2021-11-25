В рейтинге лучших работодателей России «Уралкалий» получил серебро

Вышел новый рейтинг лучших работодателей России, подготовленный редакцией журнала "Форбс", передает корреспондент Накануне.RU. В престижном списке лучших работодателей страны «Уралкалий» получил серебро.

Отметим, что журнал Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG подготовили уже третий рейтинг лучших работодателей России.

Всего в рейтинг вошли 104 российские компании. Платиновый статус получили 11 из них: три банка (ВТБ, "Сбер", Тинькофф Банк), два ритейлера ("Магнит" и X5 Retail), две IT-корпорации ("Яндекс" и VK Group), а также четыре российские "дочки" иностранных компаний (IKEA, Mars, Procter & Gamble и Unilever).

Компания «Уралкалий» получила статус работодателя -"серебро".

В исследовании принимали участие более 150 российских компаний и «дочек» иностранных корпораций.

Ранжирование проводилось по трем группам параметров: "Сотрудники и общество" (вес 40%), "Экология" (вес 40%) и "Корпоративное управление" (вес 20%).

По каждому параметру компании оценивались по шкале от 0 до 100 баллов. По подавляющему большинству количественных параметров использовался метод z- оценки, позволяющий определить, насколько то или иное значение отличается от среднего в выборке.

Компаниям, попавшим в рейтинг, организаторы присвоили статусы: "Платина" (более 70 баллов), "Золото" (от 55 до 70 баллов), "Серебро" (от 40 до 54 баллов), "Бронза" (от 30 до 39 баллов).