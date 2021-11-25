"Наплевательское отношение к простому сотруднику": в профсоюзе объяснили пожар в "Листвяжной"

В Независимом профсоюзе горняков России прокомментировали пожар на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, судьба еще 38 остается неизвестной.

Председатель профсоюза Александр Сергеев считает, что отношение руководства горных предприятий к шахтерам приводит к подобным трагедиям.

"С любой шахтой бывают проблемы. Вообще техника хорошая на подземных шахтах, вся западная или даже китайская, высокопроизводительная. Есть механизация и техническое оснащение высокое. Система газовой защиты прекрасная. Нормальные условия труда, средняя зарплата — 62 тысячи. Но отношение людей у нас не такое. Нет наказания. Ни одного из ИТР (инженерно-технический работник – прим. ред.), виновных в трагедии на шахте "Распадская", не посадили, хотя там прямая вина была доказана. На шахте "Северная" произошел взрыв в 2016 году, год назад только суд начался, сейчас опять пять лет прошло со срока давности, всех опять оправдают. Вы говорите, почему так происходит? Потому что наплевательское отношение к простому работнику", - заявил профсоюзный лидер в эфире радио "Говорит Москва".

Стоит отметить, что на "Листвяжной" в 2005 году в результате взрыва метана погибли 13 горняков. В 2015 году там был пожар. В апреле этого года проверка выявила более сотни нарушений, но еще одна проверка – буквально накануне пожара – уже ничего не выявила.

ООО "Шахта "Листвяжная" входит в субхолдинг "СДС-Уголь", который, в свою очередь, принадлежит холдинговой компании "Сибирский деловой союз" – одному из крупнейших производителей энергетического угля в России. Основателем компании и владельцем доли в 95% в "СДС" является бизнесмен Михаил Федяев.