25 Ноября 2021
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вертолет ми-2 (2007) | Фото: www.gimet.omsknet.ru

В Покачи вертолет сгорел после посадки

Сегодня утром в Покачи сгорел вертолет Ми-2 авиакомпании "Конверс-Авиа", выполнявший экспедиционный полет из Лангепаса на месторождение Покачинефтегаз с целью осмотра нефтяной скважины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по данному факту проводится проверка.

"Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся. В результате пожара воздушное судно полностью сгорело", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, на борту судна находились пилот и два пассажира. Их доставили в Когалым резервным воздушным судном.



Теги: вертолет, пожар, проверка



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