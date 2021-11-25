В Покачи вертолет сгорел после посадки

Сегодня утром в Покачи сгорел вертолет Ми-2 авиакомпании "Конверс-Авиа", выполнявший экспедиционный полет из Лангепаса на месторождение Покачинефтегаз с целью осмотра нефтяной скважины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по данному факту проводится проверка.

"Выполнив посадку, пилот высадил пассажиров и воздушное судно ожидало их возвращения с работающими двигателями. В момент стоянки произошел провал колеса шасси, в результате чего вертолет накренился, лопастями задел землю и загорелся. В результате пожара воздушное судно полностью сгорело", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, на борту судна находились пилот и два пассажира. Их доставили в Когалым резервным воздушным судном.