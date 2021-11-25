25 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-глава района должен выплатить 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия

Бывший глава Каслинского района Александр Грачев не смог оспорить решение суда о взыскании ущерба за уничтожение выявленного объекта культурного наследия. Экс-чиновник должен будет выплатить более 2,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2018 г. Грачев был признан в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков и незаконной передаче предпринимателю исторического здания. В результате здание туберкулезного диспансера было уничтожено. Экс-глава был приговорен к условному сроку, от которого он был освобожден по амнистии.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскания с экс-главы 2,2 млн руб. в пользу муниципалитета в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Суд требования удовлетворил в полном объеме. Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Челябинским областным судом указанное решение суда оставлено без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.



Теги: Александр Грачев, прокуратура, суд, объект культурного наследия,



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