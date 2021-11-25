Специалисты контролируют процесс санитарной обработки общественного транспорта Екатеринбурга

Общественный транспорт Екатеринбурга проходит не только регулярную санитарную обработку в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, но и подвергается систематическому контролю её качества.

Так, накануне специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при участии сотрудников Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города проверили два муниципальных и одно коммерческое транспортное предприятие, где провели отбор проб смывов в салонах подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым пунктом стало Орджоникидзевское троллейбусное депо ЕМУП "Гортранс" (улица Бакинских Комиссаров, 131/2), руководство которого пояснило, что дезинфекция троллейбусов осуществляется в тёплом боксе, в салонах распыляется раствор "Ника", и примерно через 30-40 минут просохшие машины выходят в рейс.

Ведущий специалист-эксперт Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Нарожный рассказал, что в ходе эпидемиологических расследований осуществляется сбор анамнеза у каждого заболевшего коронавирусной инфекцией, в частности, уточняются места заражения. Поскольку среди таких мест нередко фигурирует общественный транспорт, в настоящее время проводятся эпидемиологические расследования в отношении соответствующих предприятий.

Заведующий отделом экспертиз среды обитания и условий проживания Центрального Екатеринбургского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Валерий Битков произвёл отбор смывов с наиболее контактных поверхностей в салоне троллейбуса: вертикальных и горизонтальных поручней. По его словам, анализ готовится от 8 до 72 часов, и в случае обнаружения коронавируса будет проведена внеплановая обработка подвижного состава.

Вторым объектом, куда выехали контролёры, стало депо Екатеринбургского метрополитена (улица Совхозная, 17). Директор муниципального предприятия Андрей Панаиотиди рассказал, что подвижной состав метро обрабатывается дважды в сутки: во время ночного отстоя и днём, когда прошёл утренний час-пик. Для этой цели используется препарат "Део-хлор", разведённый водой до 6-процентной концентрации. После этого обязательна выдержка 30-40 минут. Также раз в два часа на каждой станции метро обрабатываются поручни на эскалаторах и на входах, кассовое окно, где продаются жетоны и прилавок около него, аппараты по продаже жетонов, досмотровое оборудование и лотки.

При этом директор метрополитена подчеркнул, что работники предприятия и раньше, до пандемии, заботились о безопасности пассажиров, в соответствии с санитарными правилами проводя ежедневную дезинфекцию подвижного состава. А теперь лишь усилили эту работу, увеличив количество обработок.

Также специалисты Роспотребнадзора посетили коммерческое автопредприятие – ООО "ФортТранс". Как пояснил его директор Алексей Елисеев, в течение дня на каждой конечной станции кондукторы и водители автобусов орошают поручни в салонах специальными средствами, рекомендованными к использованию Роспотребнадзором. Помимо этого, дважды в день автобусы приезжают на территорию предприятия, где проходят дезинфекцию при помощи генератора холодного пара. Пар эффективен тем, что заполняет все пространства, даже недоступные для руки человека. Через 30 минут автобус готов к использованию и может отправляться в рейс.

Эпидемиологические расследования по объектам транспорта продолжаются, в случае выявления нарушений будут приняты меры в рамках полномочий Роспотребнадзора.