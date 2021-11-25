Минздрав планирует сделать полис ОМС цифровым

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2022 году может стать цифровым. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он назвал такой проект еще одной инновацией, которая позволит иметь при обращении к медикам быструю и удобную коммуникацию, передает РИА Новости.

Документ будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства РФ, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС, либо по заявлению застрахованного.

Ранее в Минцифры выражали надежду на развитие новых цифровых сервисов. Так, до конца текущего года может появиться проект указа президента о введении электронных паспортов, два вида которых в министерстве надеются начать выдавать уже до конца 2022 года.