25 Ноября 2021
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Общество В России
полис обязательного медицинского страхования, ОМС (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав планирует сделать полис ОМС цифровым

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2022 году может стать цифровым. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он назвал такой проект еще одной инновацией, которая позволит иметь при обращении к медикам быструю и удобную коммуникацию, передает РИА Новости.

Документ будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства РФ, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС, либо по заявлению застрахованного.

Ранее в Минцифры выражали надежду на развитие новых цифровых сервисов. Так, до конца текущего года может появиться проект указа президента о введении электронных паспортов, два вида которых в министерстве надеются начать выдавать уже до конца 2022 года.



Теги: полис омс, минздрав



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