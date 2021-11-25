Житель Екатеринбурга, захвативший соседа в заложники, признан невменяемым

Направлено в суд уголовное дело 30-летнего жителя Екатеринбурга. Ему вменяется целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых похищение человека и угроза убийством.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце апреля этого года: молодой человек, находясь дома, внезапно стал душить свою мать и угрожать ей убийством. На утро следующего дня он продолжил издевательства, на этот раз применяя походный нож и физическое насилие.

Женщина, опасаясь за свою жизнь, смогла покинуть квартиру и спрятаться у соседа этажом выше. Ее сын, находясь в подъезде, стал требовать, чтобы она вышла оттуда. Сосед решил разобраться и открыл дверь, после чего парень силой вытащил мужчину, избил и отвел в свою квартиру.

Там агрессор приставил к его горлу нож и потребовал стучать по батарее, чтобы заставить мать вернуться домой. Он даже успел нанести мужчине удар ножом в ногу и обещал, что убьет его. Действия неадеквата были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место. Сосед был освобожден.

По заключению комиссии экспертов, молодой человек страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Сейчас уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который и должен решить этот вопрос.