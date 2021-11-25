Жители Челябинска через суд добиваются отмены постановления об обязательной вакцинации

В Челябинский областной суд подан административный иск о признании незаконным постановления главного санитарного врача Анатолия Семенова о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительное заседание по делу назначено на 13 декабря. Информация опубликована на сайте суда.

Ответчиком по делу выступает региональное управление Роспотребнадзора.

Истцы просят суд признать не соответствующими законодательству Российской Федерации пункты 1 и 6 постановления главного санитарного врача от 8 октября 2021 года о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Ранее жители Златоуста подали в суд коллективный иск к правительству Челябинской области и губернатор Алексею Текслеру против введения ограничительных мер по коронавирусу. Однако иск был возвращен заявителям, поскольку дело не подсудно данному суду.

Сегодня противники QR-кодов попытались прорваться в здание Законодательного собрания области, где рассматривались резонансные федеральные законопроекты.