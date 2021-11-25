25 Ноября 2021
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Дефицит бюджета Прикамья снижен почти на миллиард

Депутаты заксобрания Пермского края во втором окончательном чтении приняли проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 182,2 млрд рублей, а объем расходов – 196,7 млрд рублей. Дефицит утвержден в размере 14,5 млрд рублей, что составит 8,2% к объему собственных доходов краевого бюджета.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 70 поправок. К итоговом рассмотрению удалось снизить дефицит бюджета с 15,4 млрд рублей до 14,5 млрд рублей. Также были учтены федеральные поступления и дополнительные расходы на участие в программах софинансирования.

На социальные нужды направлено порядка 70% всех расходов.

"Мы продолжаем решать вопрос кадрового обеспечения нашей системы здравоохранения, который особенно остро чувствуется в период борьбы. В бюджете на три года ежегодно предусмотрено по 120 млн рублей на дополнительные выплаты врачам и фельдшерам, которые трудоустраиваются в территории с низкой обеспеченностью медицинскими кадрами", - подчеркнул спикер заксобрания Валерий Сухих.

Медработники, которые трудоустроились в территориях с населением до 50 тыс. человек будут получать до 2 млн рублей, в более крупных населенных пунктах – по 1 млн рублей. Также планируется ввести компенсацию аренды жилья медсестрам и фельдшерам в размере 10 тысяч рублей ежемесячно при условии их трудоустройства в учреждениях здравоохранения Перми.



Теги: бюджет 2022-24, бюджет пермского края, депутаты, второе чтение



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