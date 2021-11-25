В Екатеринбургском цирке закрывается пункт вакцинации от ковида

В Екатеринбургском цирке закрывается пункт вакцинации против коронавируса. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила директор учреждения Тамара Бортникова.

Напомним, пункт вакцинации от ковида открылся в цирке в конце мая этого года. Как рассказала Бортникова, на сегодняшний день прививки там сделали более 9 тысяч человек. По ее данным, в день в цирке прививают более 300 человек.

"Наш пункт вакцинации будет работать еще не более месяца, поскольку с 24 декабря начинаются новогодние гастроли. До 9 января мы не сможем проводить вакцинацию в цирке, так как планируется много представлений. Но если будет необходимость, пункт после 9 января свою работу продолжит", - отметила Тамара Бортникова.

Она добавила, что каждый, кто приходит прививаться в цирк, получает сертификат для получения пригласительного билета на представление.

"Мы давно превысили все планируемые цифры выдачи таких билетов. Но наши партнеры идут нам навстречу и постоянно добавляют их", - уточнила директор цирка.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, как будет проходить капитальная реконструкция Екатеринбургского цирка.