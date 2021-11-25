Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий удостоен награды Urban Awards 2021

Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий удостоен высокой награды премии рынка недвижимости Urban Awards 2021 в номинации "Персона года". Торжественная церемония награждения состоялась 24 ноября, об этом сообщили в пресс-службе компании.

ГК "КОРТРОС" реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. Компания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. Также ГК регулярно занимает топовые позиции в рейтингах застройщиков. За 16 лет ГК "КОРТРОС" ввела в эксплуатацию 3,285 млн кв. м. в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре и Сочи. В стадии строительства в Москве у компании 3 крупных проекта – флагманский проект ЖК HEADLINER, семейный квартал iLove, ЖК Bauman House, в Подмосковье – ЖК "Равновесие". Также в строительстве сейчас находится проект КОТ район "Академический" в Екатеринбурге.

В компании отмечают, что Вениамин Голубицкий – многократный обладатель отраслевых премий: Рекорды рынка недвижимости, RREF Awards и др. Год за годом экспертное сообщество высоко оценивает достижения ГК "КОРТРОС" и непосредственное участие в них руководителя компании, неизменно стоящего за штурвалом уже 16 лет.

Помимо работы в бизнес властных структурах, Вениамин Голубицкий занимался научной деятельностью, прошел путь от аспиранта кафедры административного права Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова до заведующего отделом права Института философии и права Уральского отделения Российской Академии Наук. Окончил юридический факультет МГУ. Поэт и фотохудожник. Имеет звание "Поэт года – 2017", присужденное Российским союзом писателей.