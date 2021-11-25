Заксобрание Прикамья поддержало федеральный законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Заксобрание Прикамья поддержало федеральный законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В итоге большинством голосов постановление было принято. Против инициативы высказались депутаты КПРФ и "Справедливой России - За правду". Депутаты от ЛДПР воздержались.

Председатель социального комитета Сергей Ветошкин подчеркнул, что в отличие от полного локдауна, эти нововведения носят "компромиссный характер".

"Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех, у кого есть прививка, официальный медотвод, свидетельство о перенесенной болезни, а до февраля следующего года и ПЦР-тест. Такие правила позволяют учесть интересы тех, кто уже имеет иммунитет к коронавирусной инфекции или в силу объективных причин, не может ставить прививку. В целом, новые правила должны определить понятные для всех условия жизни в новых реалиях, которые диктует нам пандемия", - заявил он.



Теги: QR-код, оперштаб, коронавирус, общественные места



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2240

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети