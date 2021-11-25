Заксобрание Прикамья поддержало федеральный законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В итоге большинством голосов постановление было принято. Против инициативы высказались депутаты КПРФ и "Справедливой России - За правду". Депутаты от ЛДПР воздержались.

Председатель социального комитета Сергей Ветошкин подчеркнул, что в отличие от полного локдауна, эти нововведения носят "компромиссный характер".

"Предложенный порядок обеспечивает равные возможности для посещения общественных мест и публичных мероприятий для тех, у кого есть прививка, официальный медотвод, свидетельство о перенесенной болезни, а до февраля следующего года и ПЦР-тест. Такие правила позволяют учесть интересы тех, кто уже имеет иммунитет к коронавирусной инфекции или в силу объективных причин, не может ставить прививку. В целом, новые правила должны определить понятные для всех условия жизни в новых реалиях, которые диктует нам пандемия", - заявил он.