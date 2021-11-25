25 Ноября 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Лариса Невидайло (2015) | Фото: facebook.com

В Тюмени в отставку ушла бизнес-омбудсмен

Уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло ушла в отставку, чтобы вернуться в свой ресторанный холдинг. Ранее распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время сегодняшнего послания губернатор поблагодарил бизнес-омбудсмена "за энергичный, пламенный подход к своей миссии".

"Да, ваш напор выдержать было нелегко. Но вы всегда, все эти восемь трудных лет служили благородному делу. Уверен, ваше возвращение в бизнес будет успешным, а ваша энергия - востребована в общественной жизни региона. Я знаю, что Лариса Кириловна меня слушает. Спасибо вам и удачи.

По словам Моора, благодаря работе бизнес-омбудсмена удалось снизить административное давление на бизнес. В индексе административного давления на бизнес Тюменская область поднялась до пятого места. В 2020 году было 24, а в 2019 году - 61.

Лариса Невидайло заняла пост уполномоченного по правам предпринимателей в 2013 году. Ранее она возглавляла созданный ею ресторанный холдинг "Максим". С февраля 2010 года избрана Президентом НП "Ассоциация Гостеприимства Тюменской области", в апреле 2010 года возглавила Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", а в 2011 году вошла в состав Генерального Совета ООО "Деловая Россия".



Теги: Лариса Невидайло, бизнес-омбудсмен, отставка, послание Моора



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