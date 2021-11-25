В Югре до конца года появится пять приютов для бездомных животных

В Югре появятся несколько новых приютов для бездомных животных. Всего их будет 13. Об этом стало известно во время инвестиционного послания губернатора Натальи Комаровой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат от КПРФ Алекей Савинцев напомнил, что в округе слишком много бездомных собак, которые продолжают нападать на жителей. Концепция работы с такими животными, разработанная властями, не работает, отметил депутат, приведя в пример смерть жертвы псов в Лангепасе. Он предложил рассчитать реальные затраты на безопасность югорчан.

"Первое и главное – не согласна, что концепция не работает. Второе. В 2019 г. создана профильная рабочая группа, в которую вы входите. По оперативным данным, в округе 4 тыс. бездомных собак. В госпрограмме есть софинансирование создания приютов для собак. Основная идея – ни одно животное не должно быть без владельца. Либо приют, либо хозяин. В округе есть восемь приютов (один – муниципальный), в этом году получим ещё пять. Ежегодно на содержание бездомных собак будут тратить миллионы рублей, прошу обратить на это внимание", - сказала Комарова.