Клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков

Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей "Спутник М" ("Гам-Ковид-Вак-М") показали формирование антител к COVID-19 у 100% добровольцев на 42-й день после введения препарата, говорится в инструкции к вакцине.

При этом защитный титр антител и продолжительность защиты пока не известны.

Клеточный иммунитет после вакцинации сформировался у 93,2% добровольцев, отмечается в документе.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные болезни. С осторожностью применять при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

Напомним, накануне на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. По закону для профилактической вакцинации, для детей до 15 лет потребуется информированное согласие родителей или опекунов, с 15 лет – информированное согласие самого ребенка.

В гражданский оборот детская вакцина должна поступить уже в декабре этого года. Владимир Путин обратил внимание Голиковой на то, что другие страны, в частности – Китай, уже разрабатывают вакцины для детей от двух лет. Глава государства поручил разработать в России такую же вакцину. Он добавил, что вакцинация должна быть добровольной, но в наличии в стране такая вакцина для желающих должна быть.