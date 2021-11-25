Клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Клеточный иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков

Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей "Спутник М" ("Гам-Ковид-Вак-М") показали формирование антител к COVID-19 у 100% добровольцев на 42-й день после введения препарата, говорится в инструкции к вакцине.

При этом защитный титр антител и продолжительность защиты пока не известны.

Клеточный иммунитет после вакцинации сформировался у 93,2% добровольцев, отмечается в документе.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные болезни. С осторожностью применять при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

Напомним, накануне на совещании у президента России вице-премьер Татьяна Голикова объявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. По закону для профилактической вакцинации, для детей до 15 лет потребуется информированное согласие родителей или опекунов, с 15 лет – информированное согласие самого ребенка.

В гражданский оборот детская вакцина должна поступить уже в декабре этого года. Владимир Путин обратил внимание Голиковой на то, что другие страны, в частности – Китай, уже разрабатывают вакцины для детей от двух лет. Глава государства поручил разработать в России такую же вакцину. Он добавил, что вакцинация должна быть добровольной, но в наличии в стране такая вакцина для желающих должна быть.



Теги: спутник-м, вакцина, подростки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2240

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети