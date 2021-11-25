В Югре в 2021 году добудут больше нефти, чем в 2020-ом

В Югре в уходящем голу будет добыто больше нефти, чем в прошлом. Об этом губернатор Наталья Комарова сообщила во время инвестиционного послания к жителям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В 2021 г. в округе будет добыто 214 млн т нефти, что выше объёма 2020 г. Показатели по добыче газа – 33 млрд "кубов", что соответствует прошлогодним цифрам, уточнила Комарова.

В этом году в регионе введены в эксплуатацию семь новых месторождений, из них в промышленную – одно (Восточно-Каюмовское), в пробную – шесть (Восточно-Янчинское, Северо-Западно-Пылинское, Чапровское, Западно-Каренское, Ай-Курусское, Западно-Икилорское).