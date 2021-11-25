На Южном Урале экс-руководителя подразделения Росспиртпрома будут судить за взятку

В Челябинской области будут судить экс-руководителя обособленного структурного подразделения Росспиртпрома Тюбук по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, продаже немаркированной алкогольной продукции и покушении на незаконные действия в отношении арестованного имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в марте 2021 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 500 тыс. рублей за предоставление со склада хранящейся алкогольной и спиртосодержащей продукции, которую должны были уничтожить.

Речь идет о 6,2 тыс. бутылок и 2 тыс. литров этилового спирта.

По решению суда два автомобиля, две квартиры, земельный участок и деньги в размере около 5,8 млн рублей обвиняемого арестованы.