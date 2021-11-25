В Тюменской области выручка нефтегазового кластера составила почти 250 миллиардов

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего ежегодного послания затронул тему привлечения инвестиций в регион и поддержки бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы обогатили наш инструментарий привлечения инвестиции. Я имею ввиду и областной закон о стимулировании бизнеса, готового работать в рамках специальных инвестиционных контрактов, и дорожную карту инвестиционного развития лесопромышленного комплекса и расширение состава участников нефтегазового и нефтехимического кластера", - подчеркнул Моор.

Совокупная выручка нефтегазового кластера составляет почти 250 млрд руб.

В нефтегазовом кластере Тюменской области уже более 50 компаний, в 2021 году к нему присоединились "Газпром" и "НОВАТЭК". Всего лишь одна цепочка кластеров объединяет 19 предприятий, более 6 тыс. рабочих мест.

Совокупная выручка компаний кластера уже сейчас составляет почти 250 млрд руб., общий объем инвестиций в основной капитал — более 53 млрд. 1 ноября нефтегазовый кластер зарегистрирован в реестре Минпромторга России. Включение в реестр дает участникам кластера возможность компенсировать свои затраты, связанные с проектами импортозамещения, за счет федерального бюджета. Нефтесервисная компания "ИнТех" уже это сделала – 297 млн руб. пришли в Тюменскую область.

Большие перспективы, по словам губернатора, имеет нефтехимический кластер, складывающийся вокруг сибуровского "ЗапСибНефтехима".

Только в сентябре состоялась первая его открытая презентация – а о намерениях участвовать в нем заявило уже более шестидесяти компаний. Активная фаза сборки и проектирования кооперационных цепочек начнется в декабре.

Совершенно новый инструмент привлечения инвестиций был предложен президентом РФ Владимиром Путиным. Президент предложил выделить на развитие регионов инфраструктурные кредиты. Тюменская область одна из первых в стране воспользовалась этим предложением. Уже одобрена заявка области на получение федерального бюджетного кредита в размере 6,5 млрд руб. На эти деньги планируется построить две транспортные развязки, новую улицу, школу в микрорайоне Ямальский-2.