Мэр Екатеринбурга вручил премию Татищева и де Геннина создателям штаб-квартиры РМК

Проектная команда, работавшая над строительством штаб-квартиры Русской медной компании в Екатеринбурге, стала лауреатом главной городской награды – премии Татищева и де Геннина в номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, торжественная церемония награждения состоялась в Музее истории Екатеринбурга при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Из рук главы уральской столицы за создание штаб-квартиры РМК награду получили директор компании-генподрядчика А1 Алексей Байда, директор компании-застройщика ООО "Строительная корпорация Даймонд Билдинг" Александр Кульков, представители генерального проектировщика "Проектная мастерская "Востокпроект" главный архитектор Людмила Беспалова, главный инженер проекта Владимир Князев и главный конструктор Василий Третьяков.

В число лауреатов премии также вошел автор проекта штаб-квартиры РМК, старший исполнительный партнер и руководитель службы дизайна британского архитектурного бюро Foster + Partners Люк Фокс. Все лауреаты удостоены памятной медали, нагрудного знака и диплома. Их имена будут внесены в книгу "Лауреаты премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина".

"Мы чествуем выдающихся горожан, чей вклад в становление Екатеринбурга является значимым для каждого жителя уральской столицы. Дорогие друзья, вы - профессионалы высочайшего уровня. Вас объединяет неравнодушие к своему делу и жителям нашего мегаполиса. Именно ваша работа позволяет говорить о Екатеринбурге как о городе добра и соучастия. В свою очередь, мы - жители Екатеринбурга - благодарим вас за достижения! Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в делах на благо города, Свердловской области и всей России", - отметил Алексей Орлов.

Штаб-квартира РМК расположена по адресу Горького, 57. Здание - первый и единственный на сегодня объект в России, построенный по проекту всемирно известного архитектурного бюро Foster + Partners. Наряду с иностранными специалистами в строительстве участвовали российские предприятия и компании. Объект был сдан в эксплуатацию в 2020-м году и сразу стал новой архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга.

Штаб-квартира РМК уже победила в номинации "Лучшее архитектурное решение - нежилое высотное или уникальное здание" всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS и стала лучшим офисным центром в России по версии премии Best Office Awards.